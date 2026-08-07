Иран предупредил США о последствиях в случае непризнания его контроля над Ормузом

Если Соединенные Штаты не признают полный контроль Ирана над Ормузским проливом, то они столкнутся с серьезными последствиями, заявил один из представителей вооруженных сил ИРИ.

Вашингтон должен признать то, что Ормузский пролив полностью контролирует Иран, такое заявление сделал представитель вооруженных сил Исламской Республики Амир Акраминия.

В противном случае Соединенные Штаты столкнуться с серьезными последствиями, передает его словам иранское информационное агентство IRNA.

"У США нет иного выбора, кроме как признать сложившуюся ситуацию; иначе они заплатят гораздо больше, чем раньше"

– Амир Акрвминия

Представитель вооруженных сил Ирана подчеркнул, что контроль Тегерана над проливом необратим.

Напомним, ранее глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что Иран и Оман в скором времени договориться о системе управления судоходством в Ормузском проливе.