Британское судно атаковано у берегов Омана

Грузовое судно подверглось обстрелу и загорелось у берегов Омана, рассказали в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщила о том, что их грузовое судно подверглось атаке в Персидском заливе.

Его обстреляли, в результате чего судно загорелось у берегов Омана, уточнила пресс-служба.

Отмечается, что снаряд был неизвестного происхождения.

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 18 морских милях к востоку от Хасаба (Оман). Согласно информации из проверенного источника, судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар"

– пресс-служба UKMTO

В настоящее время пожар был потушен, рассказали в Координационном центре.

Сообщений об экологическом ущербе не поступало, "судно и экипаж находятся в безопасности", также отметила пресс-служба.