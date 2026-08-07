Вестник Кавказа

Железнодорожный маршрут свяжет Россию и Пакистан

Железнодорожный маршрут свяжет Россию и Пакистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Пакистан прорабатывают детали первого грузового ж/д маршрута, который свяжет обе страны.

Москва и Исламабад начали работу над первым прямым грузовым железнодорожным маршрутом между странами. Поезда будут следовать по направлениям Москва – Фейсалабад и Москва – Карачи, рассказал глава российской дипмиссии в Пакистане Альберт Хорев. 

"Ведем с пакистанскими партнерами работу над проектом организации первого грузового железнодорожного маршрута между нашими странами по маршрутам Москва – Фейсалабад и Москва – Карачи в обоих направлениях. Прорабатывается возможность подключения к проекту белорусской стороны"

– Альберт Хорев 

По словам посла, из-за сложной региональной ситуации в последние два года реализация проекта переносилась. Сейчас стороны работают над завершением контракта, определяя заинтересованные компании из стран на пути следования поезда.

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