Пашинян назвал причину сближения Армении с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему республика начала сближаться с Европейским союзом.
В беседе с представителями российских СМИ глава правительства отметил, что Евросоюз - ощутимый торгово-экономический партнер Армении, однако сейчас стоит не вопрос сравнения, а вопрос о том, чтобы создать альтернативы для Армении.
"Некоторые коллеги из ЕАЭС спровоцировали этот процесс, заявив, что Армения никому не нужна и ее нигде не ждут"
– Никол Пашинян
Он отметил, что Ереван воспринял этот сигнал позитивно.
"Мы восприняли этот сигнал не негативно, а позитивно и начали работать, поскольку в действительности ситуация совсем другая"
– армянский премьер
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения никому не нужна на Западе, и там о ней скоро забудут.