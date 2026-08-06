Пашинян назвал причину сближения Армении с ЕС

Армения начала движение в сторону ЕС после сигнала, поступившего от одного из членов ЕАЭС, сообщил Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван воспринял этот сигнал позитивно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему республика начала сближаться с Европейским союзом.

В беседе с представителями российских СМИ глава правительства отметил, что Евросоюз - ощутимый торгово-экономический партнер Армении, однако сейчас стоит не вопрос сравнения, а вопрос о том, чтобы создать альтернативы для Армении.

"Некоторые коллеги из ЕАЭС спровоцировали этот процесс, заявив, что Армения никому не нужна и ее нигде не ждут"

– Никол Пашинян

Он отметил, что Ереван воспринял этот сигнал позитивно.

"Мы восприняли этот сигнал не негативно, а позитивно и начали работать, поскольку в действительности ситуация совсем другая"

– армянский премьер

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения никому не нужна на Западе, и там о ней скоро забудут.