Вестник Кавказа

Пашинян назвал причину сближения Армении с ЕС

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Армения начала движение в сторону ЕС после сигнала, поступившего от одного из членов ЕАЭС, сообщил Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван воспринял этот сигнал позитивно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему республика начала сближаться с Европейским союзом.

В беседе с представителями российских СМИ глава правительства отметил, что Евросоюз - ощутимый торгово-экономический партнер Армении, однако сейчас стоит не вопрос сравнения, а вопрос о том, чтобы создать альтернативы для Армении. 

"Некоторые коллеги из ЕАЭС спровоцировали этот процесс, заявив, что Армения никому не нужна и ее нигде не ждут"

– Никол Пашинян

Он отметил, что Ереван воспринял этот сигнал позитивно.

"Мы восприняли этот сигнал не негативно, а позитивно и начали работать, поскольку в действительности ситуация совсем другая"

– армянский премьер

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армения никому не нужна на Западе, и там о ней скоро забудут.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
3860 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.