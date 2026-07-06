"Кавказ фест-2026": Дима Билан выступит на Эльбрусе

На курорте Эльбрус 15 августа состоится фестиваль, на котором выступит Дима Билан. Также в программе фестиваля треккинг с Алиной Пековой, йога и другие активности. Вход на мероприятие свободный.

В Кабардино-Балкарии на горном курорте Эльбрус выступит 15 августа Дима Билан, он станет специальным гостем концерта в рамках культурно-туристического проекта "Кавказ фест-2026".

"Проект инициирован институтом развития Кавказ.РФ при поддержке правительства Кабардино-Балкарской Республики. <…> Перед зрителями выступят популярные артисты Северного Кавказа, а завершит концертную программу специальный гость — Дима Билан"

– пресс-служба Кавказ.РФ

Площадкой для музыкального концерта станет зона автопарковки курорта.

В программе фестиваля на Эльбрусе также утренняя йога на станции "Мир", трекинг по экотропе "Азау - Чегет" со знаменитой альпинисткой Алиной Пековой, а также кулинарные и творческие мастер-классы.

Вход на фестиваль свободный, но необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте "Эльбруса". Подъемники будут работать в обычном режиме, по билетам.