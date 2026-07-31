Вестник Кавказа

Израиль готов к пересмотру границ с Ливаном

Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной раунд ливано-израильский переговоров стартовал накануне. Он проходит в Риме при посредничестве Соединенных Штатов.

Ливан в ходе переговоров с Израилем в Риме потребовал восстановить режим прекращения огня. Об этом сообщают ливанские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты Nida Al Watan, Соединенные Штаты поддержали позицию Ливана, отметим, что соблюдение этого режима необходимо для дальнейшего продвижения переговоров.

Издание подчеркивает, что на встрече представители Израиля впервые допустили вариант с пересмотром международной сухопутной границы.

Делегация Ливана также предложила обсудить новые пилотные зоны, но только после того, как будет согласован механизм их реализации и технические детали.

Напомним, накануне в Риме стартовал седьмой раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Он проходит при посредничестве США.

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