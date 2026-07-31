Решетников дал прогноз по уровню турпотока 2026 года

Глава Минэкономразвития РФ заявил о том, что туристический поток по России в первом полугодии вырос на 4,3%. Показатели всего года ожидаются примерно на том же уровне, что и в 2025 году, рассказал он.

Показатели туристического потока за весь 2026 год ориентировочно будут соответствовать прошлогодним, спрогнозировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Соответствующее заявление он сделал на совещании, посвященном вопросам развития внутреннего туризма.

При этом, по словам Решетникова, за первые шесть месяцев турпоток вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

"За первое полугодие текущего года, по данным Росстата, число турпоездок выросло на 4,3%. Однако, мы пока осторожны в ожиданиях на фоне снижения бронирований в летнем сезоне. Понимаем, что по итогам этого года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними"

– Максим Решетников

Как подчеркнул глава ведомства, в дальнейшем показатели турпотока вырастут в связи "с нормализацией внешних факторов и исполнением ключевых программ нацпроекта по туризму".

Отметим, что в 2025 году туристический поток по России превысил 92 млн поездок, что на 2,2% к 2024 году.