Власти Турции арестовали 40 коррупционеров

Мэра района Анкары Эрдала Бешикчиоглу обвиняют в коррупции – популярный в Турции актер создал преступную группу, занимавшуюся вымогательством и подтасовкой результатов муниципальных тендеров.

Турецкий суд отправил под стражу по делу о коррупции 40 человек, в том числе популярного актера Эрдала Бешикчиоглу - мэра района Этимесгут в Анкаре, пишет газета Türkiye.

"Все они - фигуранты расследования, касающегося фальсификации результатов муниципальных тендеров и вымогательства, также им вменяется создание преступной группы"

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Изначально были выписаны ордера на задержание 55 подозреваемых, однако после проведенных допросов в суд с ходатайством об аресте доставили 44 человека, после чего под стражей оказались 40 обвиняемых, передает "АиФ".

В числе арестованных оказались и заместители мэра района Мутлу Керимоглу, Тайлан Озгювен и Ихсан Бахри Бейлер.

Список тех, кто вскоре предстанет перед судом, пополнили сотрудники муниципальных ведомств, члены совета директоров компании Etimkent, представители комиссии, проводившей тендеры, и охранник мэра, пишет издание.