США и Израиль готовят новые атаки на Иран в выходные

В эти выходные США при участии Израиля могут возобновить удары по Ирану, целью, по данных СМИ, станет энергетика – электростанции и НПЗ. Операция может продлиться несколько дней.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о новой атаке на Иран, она может стартовать в эти выходные и продлиться несколько дней, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По данным телеканала CBS News, к атаке может подключиться Израиль. По сообщениям источников, в эти выходные масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, включая нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, готовят совместно США и Израиль.

Как сообщает телеканал, "США и Израиль планируют одну из самых масштабных кампаний по нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана".

Израильский чиновник отметил в беседе с CBS News, что "Израилю ничего не известно о решении возобновить полномасштабные военные действия, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана".

План нового военного удара по Исламской Республике обсуждался на совещании Трампа с членами администрации накануне. Некоторые его помощники по политическим вопросам выступили категорически против бомбежек иранской энергетической инфраструктуры. При этом сам Трамп заявил журналистам о намерении наносить по Ирану очень сильные удары.

"Мы будем наносить по ним очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: "Мы больше не можем этого терпеть"

– Дональд Трамп

Несмотря на то, что американский лидер отдал приказ о новой волне атак на Иран, любой немедленный прогресс в переговорах может убедить его изменить решение, кроме того, Трамп может просто передумать, поделились американские официальные лица с The Wall Street Journal.