Россия до рекорда нарастила ввоз форели из Грузии

В июне на российский рынок поступило рекордное количество грузинской форели. Россия стала единственным экспортером форели из Грузии.

Ввоз в Россию форели из Грузии в июне этого года достиг исторического максима.

Согласно материалам Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за месяц Грузия экспортировала в РФ замороженной форели на $1,6 млн. В прошлом году аз этот же период поставки составили лишь $184 тыс.

Импорт увеличился в девять раз в годовом выражении и установил рекорд за последние десятилетия – таможня Грузии предоставляет данные с 2009 года.

Отметим, что по данным грузинской таможни, в июне 2026 года РФ стала единственным покупателем грузинской форели.