Вестник Кавказа

В Новороссийске зерновые терминалы вскоре возобновят прием автотранспорта

Грузовые краны в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порт Новороссийска вскоре возобновит прием зерна автотранспортом, временные ограничения связаны с большим количеством прибывающих поездов с зерном. На российском экспорте данные ограничения на скажутся.

В Союзе экспортеров и производителей зерна России сообщили, что вскоре в порту Новороссийска зерновые терминалы снова начнут принимать автотранспорт в штатном режиме.

Три крупнейших глубоководных зерновых терминала Черного моря, включая Новороссийск, временно приостановили прием зерна автотранспортом, об этом сообщало со ссылкой на источники 28 июля агентство Reuters. В зерновом союзе подтвердили ограничения, но заверили, что вскоре ситуация нормализуется.

"На некоторых из глубоководных зерновых терминалов морского порта Новороссийск введены временные ограничения на прием грузов, доставляемых автомобильным транспортом"

– зерновой союз

В комментарии Союза на запрос газеты "Ведомости" отмечено, что мера является краткосрочной, прием автотранспорта в ближайшее время будет возобновлен в штатном режиме. Временные ограничения связаны с большим числом зерновых составов, прибывающих по железнодорожной сети. На совокупные объемы экспорта российской зерновой ситуация не скажется.

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