Вестник Кавказа

Назван курорт с самым теплым морем на Кубани

Назван курорт с самым теплым морем на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самое теплое море на конец июля можно найти в Туапсе, там Черном море на сегодня имеет температуру 26 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, какой температуры достигла вода в Черном море на российских курортах на конец июля. Максимально теплое море сейчас в Туапсе в Краснодарском крае, пишет ТАСС.

"В районе Евпатории - 19 градусов, в Ялте, Алуште, Феодосии, Анапе и Сочи - 24, в Геленджике - 25, в Туапсе - 26"

– ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова

В число лучших пляжей Туапсе входят Центральный, Приморский, Весна, Киселева.

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