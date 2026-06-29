Назван курорт с самым теплым морем на Кубани

Самое теплое море на конец июля можно найти в Туапсе, там Черном море на сегодня имеет температуру 26 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, какой температуры достигла вода в Черном море на российских курортах на конец июля. Максимально теплое море сейчас в Туапсе в Краснодарском крае, пишет ТАСС.

"В районе Евпатории - 19 градусов, в Ялте, Алуште, Феодосии, Анапе и Сочи - 24, в Геленджике - 25, в Туапсе - 26"

– ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова

В число лучших пляжей Туапсе входят Центральный, Приморский, Весна, Киселева.