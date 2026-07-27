США и Саудовская Аравия ударили по Ираку - CENTCOM

Вооруженные силы США и Саудовской Аравии атаковали связанные с Ираном группировки в Ираке. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
В заявлении ведомства указывается, что военные поразили логистические центры и склады оружия на востоке Ирака.
"Центральное командование ВС США и ВС Саудовской Аравии нанесли 28 июля точечные удары по Ираку"
- CENTCOM
Ранее официальный представитель саудовского Министерства обороны Турки аль-Малики заявил о перехвате силами ПВО нескольких выпущенных из Ирака беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты королевства.
При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на военный источник сообщила, что Тегеран отрицает свою причастность к обстрелам Саудовской Аравии с территории других стран.