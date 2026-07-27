Вестник Кавказа

США и Саудовская Аравия ударили по Ираку - CENTCOM

США и Саудовская Аравия ударили по Ираку - CENTCOM
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совместные силы США и Саудовской Аравии нанесли серию точечных авиаударов по объектам вооруженных группировок на востоке Ирака.

Вооруженные силы США и Саудовской Аравии атаковали связанные с Ираном группировки в Ираке. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В заявлении ведомства указывается, что военные поразили логистические центры и склады оружия на востоке Ирака.

"Центральное командование ВС США и ВС Саудовской Аравии нанесли 28 июля точечные удары по Ираку" 

- CENTCOM

Ранее официальный представитель саудовского Министерства обороны Турки аль-Малики заявил о перехвате силами ПВО нескольких выпущенных из Ирака беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты королевства.

При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на военный источник сообщила, что Тегеран отрицает свою причастность к обстрелам Саудовской Аравии с территории других стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.