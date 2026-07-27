Турция будет участвовать в разработке месторождений в Ираке

Турецкая госнефтекомпания займется разработкой месторождений в Ираке. Соглашение о партнерстве было подписано во время поездки в Турцию иракского премьера.

Госнефтекомпания Турции (Turkish Petroleum, TPAO) будет участвовать в разработке месторождений в Киркуке в северной части Ирака. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что участие турецкой компании предусмотрено соглашением, подписанным во время визита в Анкару премьер-министра Ирака Али аз-Зейди,

"Компания Turkish Petroleum получила право на участие в разработке месторождений в Киркуке. Подписанное сегодня соглашение является историческим шагом в сфере партнерства в энергетическом секторе"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам главы Минэнерго Турции Альпарслана Байрактара, согласно данному соглашению, компания BP TPAO приобрела 15% акций BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL).

"Благодаря этому партнерству TPAO будет участвовать в разработке месторождений в Киркуке, одном из важнейших регионов Ирака по добыче углеводородов. Компания будет сотрудничать с партнерами из BPECKL для ввода в эксплуатацию запасов, потенциально составляющих около 3 млрд баррелей"

– Альпарслан Байрактар