Трамп и Нетаньяху обсудили Иран – СМИ

N12: центральной темой переговоров США и Израиля в Вашингтоне стал Иран. Стороны подтвердили ранние договоренности по иранскому ядерному вопросу.
В Вашингтоне завершились переговоры лидера США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В фокусе внимания сторон оказался Ирана, встреча получилась продуктивной, сообщает телеканал N12 со ссылкой на источник.
"Встреча прошла очень хорошо. Лидеры обсудили все вопросы повестки, прежде всего Иран. Они подтвердили приверженность предотвращению получения Ираном ядерного оружия и обсудили прочное партнерство между Израилем и Соединенными Штатами, а также различные возможности на Ближнем Востоке"
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Со стороны США во встрече участвовали все ключевые деятели Белого дома, включая министра войны Пита Хегсета и вице-президента Джей Ди Вэнса.