Самолет из Новосибирска не долетел до Краснодара

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines сегодня утром вернулся в аэропорт вылета Новосибирск из-за загоревшегося двигателя, он направлялся в Краснодар.

Пассажиры российской авиакомпании S7 Airlines, сегодня утром вылетевшие в Краснодар из Новосибирска, так и не добрались до конечной точки своего путешествия – командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"У воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск - Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета"

- сообщение

Известно, что на борту самолета находилось шесть членов экипажа и 160 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, без происшествий.

Сейчас в воздушной гавани Новосибирска работают следователи, которые устанавливают причину возгорания двигателя, которое было ликвидировано силами экипажа.

Аэропорт Новосибирска – базовый хаб авиакомпании. Пассажиры невыполненного рейса будут отправлены ее резервным бортом.