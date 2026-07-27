Трамп пригрозил Ирану уничтожением ядерного объекта внутри горы Пикакс

Американский президент заявил о том, что ВС США могут уничтожить иранский объект внутри горы Коланг Пикакс в том случае, если Тегеран не будет договариваться с Вашингтоном.

Военные Соединенных Штатов готовы уничтожить объект внутри горы Пикакс, где якобы находятся ядерные центрифуги Ирана, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Объект этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Трамп пояснил, что Вашингтон пойдет на этот шаг в случае, если руководство Исламской Республики не согласится достичь с американцами сделки.

"Я точно знаю, что происходит под Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку"

— Дональд Трамп

Ранее американский лидер уже обещал нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране после сообщений СМИ о том, что там располагается иранский ядерный объект.