МИД Ирана заявил о полезности переговоров с Оманом

Внешнеполитическое ведомство Ирана назвало переговоры с Оманом по Ормузском проливу полезными.

Тегеран и Маскат провели "полезные дискуссии" по вопросу регулирования судоходства в Ормузском проливе, такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Об этом он заявил в ходе брифинга и таким образом прокомментировал публикацию портала Axios о том, что ИРИ и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузском проливе.

"В ходе переговоров между Ираном и Оманом, прошедших в пятницу и субботу, состоялись полезные дискуссии по поводу порядка регулирования судоходства в Ормузском проливе"

– Эсмаил Багаи

При этом отмечается, что пролив по-прежнему остается закрытым.

Как уточнил Багаи, обмен мнениями между Ираном и Оманом продолжается.

Однако, по его словам, переговоры Тегерана и Маската не имеют никакого отношения к переговорному процессу с Вашингтоном.