Туротрасль Крыма и Севастополя получит поддержку государства

Этим летом туристическая отрасль в Крыму работает в сложных условиях. Правительство РФ решило поддержать бизнес и утвердило выплаты, об этом рассказали Аксенов и Развозжаев.

Крым и Севастополь получат средства для поддержки туристической отрасли, порядок выплат утвержден правительством России, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

"Правительство России утвердило порядок выплат для поддержки туристической отрасли Севастополя и Крыма. <…> Поддержка будет оказана в виде единовременной выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника"

– Михаил Развожаев

Таким образом, на каждого сотрудника полагается выплата в размере 81 279 рублей. В Крыму действует аналогичный расчет.

"Получатель выплат имеет обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80% или сокращению не более чем на 2 человека (для ИП) по отношению к количеству работников, занятых у получателя выплат по состоянию на 1 июня 2026 года"

– глава Крыма Сергей Аксенов