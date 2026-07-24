"Сила народа": санкции ЕС против НПЗ в Кулеви – попытка наказать Грузию

В партии "Сила народа" прокомментировали введенные Евросоюзом санкции против нефтеперерабатывающего завода в Кулеви.

Введенные Евросоюзом санкции против НПЗ в грузинском городе Кулеви представляют собой не что иное, как попытку наказать Тбилиси за реализуемый Грузией независимый курс, такое заявление сделал исполнительный секретарь политической организации Гурам Мачарашвили.

"Если решение будет принято, оно будет основано исключительно на подходе евробюрократии, на том же подходе, что и у "Глобальной партии войны": "Давайте накажем Грузию, общество, бизнес, чтобы каким-то образом перетянуть их на нашу сторону, то есть на сторону Глобальной партии войны""

– Гурам Мачарашвили

Политик призвал подождать и затем наблюдать за тем, как будут проходить переговоры по этому поводу и как будут действовать в ходе них власти Грузии.

Напомним, ранее ЕС внес НПЗ в Кулеви в санкционный список. Рестрикции против него должны будут вступить в силу с 25 января будущего года.