В Грузии назвали причину блэкаута

Массовый сбой в подаче электричества на территории Грузии утром 25 июля спровоцировала крупная авария на высоковольтной линии электропередачи "Имерети".

В Грузии причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на высоковольтной линии электропередачи "Имерети". Об этом заявил генеральный директор Ингури ГЭС Леван Мебония в интервью грузинскому телеканалу "ТВ Пирвели".

"Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети". Система Ингури ГЭС соединяется как раз с этой линией до Зестафони. Была большая нагрузка. Когда отключилась, режим нарушился, и энергосистема полностью разладилась. Мы в процессе восстановления после аварии"

- Леван Мебония

Компания "Государственная электросистема Грузии" отчиталась о полном возобновлении подачи электричества. Днем ранее, в ночь на 24 июля, в государстве уже фиксировалось аналогичное отключение, устранение которого заняло несколько часов.

Утром 25 июля в стране произошло массовое отключение света, которое затронуло Тбилиси, Озургети, Поти и Рустави. Из-за остановки водонапорных насосов в некоторых районах столицы прекратилась подача воды, а также временно не работали метро и железная дорога.