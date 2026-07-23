В ООН обеспокоены возобновлением атак хуситов на суда

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен возобновлением ударов йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по гражданским судам в Красном море. Об этом сказано в заявлении, распространенном официальным представителем главы организации Стефаном Дюжарриком.
"Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен возобновлением атак хуситов на коммерческие суда, проходящие через Красное море, а также новыми угрозами для морской навигации"
– Стефан Дюжаррик
Он отметил, что Гутерриш выступает за немедленную деэскалацию и призывают хуситов воздерживаться от дальнейших атак или других действий, которые ведут к эскалации.
Ранее руководство йеменского движения объявило о начале морской блокады в отношении Саудовской Аравии.