Вестник Кавказа

В ООН обеспокоены возобновлением атак хуситов на суда

В ООН обеспокоены возобновлением атак хуситов на суда
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Антониу Гутерриш призвал хуситов воздержаться от дальнейших действий, ведущих к эскалации. Генсек ООН осудил йеменское движение за атаки на суда в Красном море.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен возобновлением ударов йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по гражданским судам в Красном море. Об этом сказано в заявлении, распространенном официальным представителем главы организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен возобновлением атак хуситов на коммерческие суда, проходящие через Красное море, а также новыми угрозами для морской навигации"

– Стефан Дюжаррик

Он отметил, что Гутерриш выступает за немедленную деэскалацию и призывают хуситов воздерживаться от дальнейших атак или других действий, которые ведут к эскалации.

Ранее руководство йеменского движения объявило о начале морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

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