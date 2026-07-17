Вестник Кавказа

Юный талант из Грузии может стать игроком английского гранда

Юный талант из Грузии может стать игроком английского гранда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Андриа Бартишвили в скором времени может заключить контракт с лондонским "Арсеналом". В настоящее время 17-летний грузинский форвард защищает цвета "Иберии 1999".

Футбольный клуб "Арсенал" (Англия) близок к покупке одного из самых ярких молодых талантов Грузии Андриа Бартишвили, выступающего в настоящее время за "Иберию 1999". Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

По данным страницы болельщиков клуба Richiegold, трансфер может быть заключен уже этим летом, однако из-за международных правил официально 17-летний нападающий присоединится к "Арсеналу" только в 2027 году.

Согласно информации, англичане заплатят за трансфер форварда около 4,5 млн фунтов стерлингов.

Напомним, после выхода Великобритании из Евросоюза английские клубы лишились возможности покупать иностранных футболистов младше 18 лет. Бартишвили отметит 18-летие 30 марта 2027 года.

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