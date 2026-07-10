Вестник Кавказа

Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие 97 пляжей в Анапе

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Почти 100 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие от Роспотребнадзора. Еще 7 зон пляжного отдыха находятся на стадии проверки.

Почти 100 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие от Роспотребнадзора. Еще 7 зон пляжного отдыха находятся на стадии проверки. 

Роспотребнадзор одобрил состояние 97 пляжей в Анапе, выдав разрешение на открытие. Семь зон пляжного отдыха в настоящее время проверяются специалистами, информирует правительство РФ. 

"Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 97 пляжей, еще 7 проходят экспертизу"

– правительство России 

Ранее появилась информация о завершении работ по очистке пляжной зоны Темрюкского района. Для отдыха стала доступна береговая линия от поселка Кучугуры до станицы Голубицкой. 

Напомним, что в регионе продолжаются работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов, разлив которых произошел после крушения танкеров в Керченском проливе.

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