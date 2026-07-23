Президент Грузии рассказал о главных ценностях жителей страны

По мнению президента Грузии Михаила Кавелашвили, население страны в повседневной жизни опирается на ценности, сформированные православной традицией и наследием Ильи Чавчавадзе.

У жителей Грузии есть семь ключевых ценностей, на которых строится вся их жизнь – это Бог, Родина, человек, Отечество, язык, вера и святость семьи, заявил в эфире программы "Имеди Live" президент страны Михаил Кавелашвили.

"Страна уверенно развивается, опираясь именно на эти принципы, которые являются фундаментом грузинской государственности. Это такие ценности, что нельзя пренебречь ни одной из них – стоит ослабить хотя бы одну, и нарушится главное"

- Михаил Кавелашвили

Три из этих принципов – Бог, Родина и человек – это заветы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, а еще четыре – Отечество, язык, вера и святость семьи – наследие великого грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе, отметил президент, передает Sputnik Грузия.

Именно эти ценности помогли Грузии сохранить себя, несмотря на утрату государственности, войны, раздробленность и другие исторические испытания. Народ страны сумел сохранить эти ценности как живую традицию, – подчеркнул грузинский лидер.

Чувство Родины – столь большое чувство, что оно должно быть частью повседневной жизни каждого человека независимо от его профессии, добавил Михаил Кавелашвили.