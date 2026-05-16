Рейтинг паспортов мира: Россия заняла 47 строчку

Россия в рейтинге сильных паспортов опустилась на одну строчку, при этом количество безвизовых стран увеличилось. Паспорт РФ признан 47-м в мире по силе.

Опубликован свежий рейтинг паспортов Henley Passport Index по итогам первого полугодия 2026 года. Россия в обновленном рейтинге сильных паспортов Henley Passport Index заняла 47 место.

На июль 2026 года россиянам доступны 114 стран без заранее оформленной визы. В начале года число таких стран составляло 113, но из-за изменений в силе паспортов других государств, России не поднялась, а опустилась в рейтинге на одну строчу и оказалась на 47-й позиции.

Первое место сохранил Сингапур, сингапурское гражданство открывает 192 страны. В первом десятке в основном разместились страны Евросоюза. На 10-й позиции США – 180 безвизовых направлений. Также Россию опередили Израиль – 18 место, 166 стран, и Грузия – 44 место, 121 страна.

При этом российский паспорт оказался сильнее турецкого и катарского – эти страны поделили 48-е место, 112 безвизовых направлений.

Далее в рейтинге находятся Беларусь – 62 место, 78 стран, Казахстан – 63 место, 77 стран, Азербайджан – 70 место и 67 стран, Армения – 73 место, 64 страны, Узбекистан – 78 место, 58 безвизовых стран, Египет – 86 место, 49 стран, Иран – 96 место и 37 стран.

Замыкает рейтинг Афганистан, его гражданам доступны без заранее оформленной визы лишь 22 государства, 104 место рейтинга.