Вестник Кавказа

Власти Турции взялись за нелегальных мигрантов

Власти Турции взялись за нелегальных мигрантов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе масштабной акции по борьбе с нелегальной миграцией, прошедшей во всех турецких провинциях, были задержаны более 350 человек, нарушивших закон – власти страны депортируют их на родину.

Власти Турции подвели итоги масштабной операции по борьбе с нелегальной миграцией, которая проходила в каждой из 81 провинций страны, сообщили в МВД страны.

В операции участвовали 26 236 полицейских и сотрудников жандармерии, которые в ходе проверок 14 142 точек, в том числе 3 795 заброшенных построек, задержали 355 нелегальных мигрантов и 25 лиц, причастных к организации каналов переправки мигрантов, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В общей сложности по всей стране были проверены 7 447 общественных мест и на 449 терминалов, говорится в сообщении.

МВД страны уже начало процедуру выдворения нелегальных мигрантов в страны их постоянного проживания.

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