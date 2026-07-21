Иран обвинил Трампа в попытках снизить цены на нефть своими заявлениями

Представители властей Ирана опровергли заявления президента США Дональда Трампа о просьбах начать переговоры, назвав его слова прямой попыткой снизить цены на нефть.

​Власти Ирана не стремятся возобновить переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта, все заявления американского президента направлены лишь на снижение цены на нефть. Об этом заявил представитель комитета по национальной безопасности иранского парламента Хасан Гашгави.

​"Утверждение Трампа о том, что Иран якобы обратился с просьбой о переговорах, ни в коей мере не соответствует действительности"

- Хасан Гашгави

Он также добавил, что повторяющаяся ложь со стороны США не способна успокоить нефтяные рынки, и посоветовал американскому лидеру искать эффективные пути выхода из сложной ситуации.

Отметим, ​ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран добивается новой встречи с США, но Вашингтон на данный момент не заинтересован в возобновлении диалога, пока Тегеран не будет готов значимым образом.