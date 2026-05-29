Новые школу и детский сад построят на Ставрополье

В 2027 году в Ставрополе реализуют строительство школы на 1 550 мест, а также учреждения дошкольного образования на 300 мест в Михайловске.

Детский сад на 300 мест в Михайловске и школу на 1 550 мест в Ставрополе откроют в следующем году, рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора Ставропольского края.

Решение было принято по итогам совещания по строительству ключевых объектов социальной сферы, уточнили в пресс-службе.

"Среди объектов, которые будут введены в эксплуатацию уже в скором будущем, в частности, это детский сад на 300 мест в Михайловске по улице Ботанической и школа на 1 550 мест в Ставрополе"

– пресс-служба губернатора Ставропольского края

Также, согласно информации, в этом году анонсировано открытие многофункционального культурного центра "Россия" на 1 200 мест в Кисловодске.

Как пишет ТАСС, глава региона Владимир Владимиров потребовал от министерства строительства края обеспечить контроль качества и сроков исполнения работ.

Оабота также будет реализована при поддержке администраций муниципалитетов.

"Мы привлекли значительные средства федерального бюджета, чтобы в крае быстрее появились важные для людей объекты. Всем внимательно подойти к соблюдению сроков исполнения работ и их качеству"

— Владимир Владимиров