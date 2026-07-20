Вестник Кавказа

В КЧР стабилизируется ситуация с топливом

В КЧР стабилизируется ситуация с топливом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация с обеспечением топливом в Карачаево-Черкесии начинает постепенно стабилизироваться, хотя на автомобильных заправках республики все еще сохраняются очереди.

В Карачаево-Черкесии частично стабилизировалась ситуация с отпуском топлива на крупных и небольших заправочных станциях, однако очереди и ограничения сохраняются. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в социальной сети.

Глава региона подчеркнул, что в приоритетном порядке топливом обеспечиваются экстренные, оперативные и жизнеобеспечивающие службы, а также пассажирский общественный транспорт.

Он также добавил, что приоритетное внимание при распределении топлива также уделяется дорожникам и предприятиям, задействованным в хозяйственной деятельности. Кроме того, в преддверии уборочной кампании в регионе проработали отдельный механизм обеспечения аграриев.

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