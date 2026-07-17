Армянские борцы примут участие в чемпионате мира U17 в Баку

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет (U17) пройдет в столице Азербайджана на следующей неделе. Свое участие в нем подтвердили свыше 15 армянских спортсменов.

Юношеские сборные Армении по вольной и греко-римской борьбе приедут в Баку для участия в чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет (U17). Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах Федерации борьбы Армении в соцсетях.

В турнире будут участвовать борцы вольного стиля Мурад Гарибян (51 кг), Давид Балеян (55 кг), Гриша Геворгян (60 кг), Эрик Папикян (65 кг), Варужан Асланян (71 кг) и Ваче Асланян (80 кг).

Кроме того, в соревнованиях по греко-римской борьбе Армения будет представлена Вазгеном Варданяном (45 кг), Араратом Аветисяном (48 кг), Геворгом Арутюняном (51 кг), Гегамом Егиазаряном (55 кг), Артушом Петросяном (60 кг), Вазгеном Мнацаканяном (65 кг), Джанесом Назаряном (71 кг), Ваге Овеяном (80 кг), Алексаном Шалджяном (92 кг), Хачиком Хачатряном (110 кг).

Напомним, мировое первенство по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет (U17) стартует в Баку 27 июля, а завершится – 2 августа.