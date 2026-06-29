Азербайджан на треть нарастил число международных перевозок

Буквально за первое полугодие текущего 2026 года Азербайджану удалось добиться серьезного роста международных грузоперевозок – они выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации автомобильных перевозчиков республики Кянан Гурбанов.
"Введение электронных бланков разрешений на международные автомобильные перевозки повлияло на рост показателей. Эта практика действует с Турцией, Казахстаном и рядом других стран, а вскоре к этой системе присоединятся Россия и Грузия"
- Кянан Гурбанов
Сейчас введение электронного документооборота прорабатывается с Туркменистаном: в перевозках между странами будет использоваться электронная товарно‑транспортная накладная, отметил чиновник, передает Sputnik Азербайджан.
Также Ассоциация расширяет связи в рамках Союза ассоциаций автомобильных перевозчиков Организации Черноморского экономического сотрудничества и Союза ассоциаций международных автомобильных перевозчиков в тюркском регионе, добавил Кянан Гурбанов.
Напомним, ранее мы писали о том, что количество грузов, перевезенных по западной части международного транспортного коридора "Север-Юг" в минувшем месяце, оказалось в полтора раза больше, чем в июне 2025-го, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе переговоров с председателем Азербайджанских железных дорог Ровшаном Рустамовым и главой Иранских железных дорог Джаббарали Закери.