Баку и Астана согласовали квоты на грузоперевозки на 2027 год

С 2027 года Казахстан и Азербайджан откажутся от бумажных бланков и полностью перейдут на электронные разрешения для автоперевозок: страны уже определились с квотами на такие перевозки на остаток текущего и на будущий год.

Казахстан и Азербайджан на заседании казахстанско-азербайджанской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения приняли решение с 2027 года полностью отказаться от бумажных разрешительных бланков, перейдя на электронный обмен этими данными в системе e-Permit, сообщили в Минтранспорта Казахстана.

"Решение принято с учетом положительного опыта внедрения цифровых технологий и применения электронных разрешений в международных автомобильных перевозках. Это позволит сократить административные процедуры, повысить прозрачность и ускорить оформление международных перевозок"

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Стороны договорились увеличить квоту на грузовые автоперевозки на 2026 год еще на 6 тыс электронных разрешении, а также согласовали предварительную квоту разрешений на 2027 год – пока она будет составлять 28 тыс разрешений, что на 12 тыс больше нынешнего года, передает Sputnik Казахстан.

Это позволит обеспечить растущий спрос на такие перевозки и окажет серьезное влияние на темпы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, - подчеркнули в Минтрансе Казахстана.

Также стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних и транзитных грузоперевозок, которые продолжают стабильно расти. Казахстан и Азербайджан играют важную роль в развитии международных транспортных коридоров, отметили участники заседания.

Перевозчики двух стран готовы и дальше укреплять сотрудничество в транспортной сфере, для чего намерены и дальше развивать партнерство в области международных автомобильных перевозок между Казахстаном и Азербайджаном, отметили участники заседания.