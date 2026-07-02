Больше всего туристов приезжают в Азербайджан из России

Самый большой поток туристов в Азербайджан в 2026 году оказался из России – россиян в "Страну огней" приехало в два раза больше, чем гостей из Турции, занявшей в рейтинге второе место.

Россияне оказались лидерами по количеству туристических поездок в Азербайджан, такую информацию предоставили в Государственном комитете статистики АР.

Данные актуальны для первых пяти месяцев текущего года. В общей сложности с января по май включительно в Азербайджане отдохнули 178,3 тыс туристов из России.

Второе место по турпотоку в Азербайджан заняли представители Турции: число туристов из этой страны за тот же промежуток времени достигло 87,1 тыс человек.

На третью строчку вышел Казахстан, давший Азербайджану 31,4 тыс гостей. Четвертой оказалась Индия с 23,6 тыс туристов.

Почему Азербайджан так популярен у российских туристов?

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул стабильность тенденции к наибольшей популярности Азербайджана среди россиян. Эксперт также назвал причины, по которым жители России выбирают для отдыха Азербайджан.

"Прежде всего, россияне ищут место, где они могут более удобно проводить время. В первую очередь это связано с языком и культурой. Все-таки Азербайджан – это постсоветское пространство. И если рассматривать статистику, то мы видим, что основные направления для россиян – это бывшие страны Советского Союза", – отметил Ровшан Ибрагимов.

"Наряду с этим, стоит отметить, что, конечно, Баку – это еще и теплое море, а кроме того. вкусная кухня, в Азербайджане есть альтернативные овощи и фрукты, которые не так легко доступны в России с точки зрения цены или же ареала производства", – указал политолог.

"Кроме того, я думаю, что здесь еще нужно добавить то, что в последнее время развиваются новые проекты, скажем, Sea Breeze и другие проекты, которые весьма привлекательны для российского туриста. В связи с этим количество туристов из РФ будет расти", – сообщил Ровшан Ибрагимов.

Эксперт также обратил внимание на такой важный момент, как наличие авиарейсов из России не только в Баку, но и в регионы Азербайджана, что встречается нечасто.

"Если сравнивать с остальными странами, есть рейсы в Гянжду, Ленкорань, Нахчыван – это тоже важный фактор. И если в перспективе откроются границы, я думаю, что количество туристов увеличится в разы", – заключил Ровшан Ибрагимов.