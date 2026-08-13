Россияне перестали ждать "горящих туров" в Турцию

В Ассоциации туроператоров России заявили об исчезновении "горящих туров" в Турцию – теперь россияне, чтобы сэкономить, предпочитают бронировать свой отдых заранее.

"Горящие туры" в Турцию больше непопулярны у россиян – чтобы сэкономить, российские туристы отдают предпочтение раннему бронированию отдыха в стране, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Можно констатировать, что "горящие туры в Турцию" исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: "гореть" попросту нечему"

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Наиболее комфортными цены на туры были в апреле, мае и в сентябре: к августу они выросли примерно на 20%, а в отдельных популярных качественных отелях - на 40% и более, отметили в АТОР, передает ТАСС.

А вот туры на октябрь в курортную Анталью сейчас дешевле сентябрьских на 15-20% и даже дешевле июньских: октябрь в Турции - самый бюджетный месяц всего пляжного сезона.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет недорого, но еще теплого моря и комфортной погоды, - объяснили в ассоциации.