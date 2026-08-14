Иран может перейти в наступление - КСИР

В КСИР заявили о возможности перейти из обороны в наступление. ВС Ирана готовят США "стратегические неожиданности".

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о возможности смены военной парадигмы и перехода из обороны в наступление. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на представителя Корпуса Ядоллу Джавани.

Джавани отметил, что иранские войска способны на "стратегические неожиданности", с которыми придется столкнуться противникам Тегерана. По словам представителя КСИР, подобных действий стоит ожидать в "подходящее время".

"Противник должен понимать, что не может совершать внезапные действия против нас и должен ожидать стратегических неожиданностей"

– Ядолла Джавани

Ранее в Иране заявили, что армия США потеряла свыше 200 военных убитыми с момента возобновления боевых действий в начале июля.