Вестник Кавказа

Иран может перейти в наступление - КСИР

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КСИР заявили о возможности перейти из обороны в наступление. ВС Ирана готовят США "стратегические неожиданности".

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о возможности смены военной парадигмы и перехода из обороны в наступление. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на представителя Корпуса Ядоллу Джавани. 

Джавани отметил, что иранские войска способны на "стратегические неожиданности", с которыми придется столкнуться противникам Тегерана. По словам представителя КСИР, подобных действий стоит ожидать в "подходящее время". 

"Противник должен понимать, что не может совершать внезапные действия против нас и должен ожидать стратегических неожиданностей"

– Ядолла Джавани 

Ранее в Иране заявили, что армия США потеряла свыше 200 военных убитыми с момента возобновления боевых действий в начале июля.

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