Баку примет чемпионат мира по художественной гимнастике-2027

Чемпионат мира по художественной гимнастике в 2027 году пройдет в Баку. Флаг ЧМ был передан сегодня представителям Азербайджана.

Организация "Мировая гимнастика" передала сегодня флаг чемпионата мира по художественной гимнастике представителям Азербайджана, столица которого примет ЧМ-2027. Соответствующее сообщение распространила Федерация гимнастики Азербайджана.

В нем уточняется, что в воскресенье во Франкфурте прошла церемония закрытия 42-го чемпионата мира по художественной гимнастике.

Во время церемонии германская делегация передала флаг чемпионата мира организации "Мировая гимнастика", которая далее вручила его представителям Азербайджана, где пройдет следующее мировое первенство.

Символическая церемония передачи флага была посвящена проведению 43-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Азербайджане – он состоится 15–19 сентября следующего года.

Стоит отметить, что и только что завершившийся 42-й, и следующий, 43-й чемпионат, который состоится в Баку в 2027 году, представляют собой квалификационные турниры для Олимпийских игр.

На ЧМ в Баку больше гимнасток смогут завоевать олимпийские лицензии в индивидуальных и групповых упражнениях, поэтому чемпионат будет одним из наиболее важных этапов борьбы за путевки на Олимпиаду.