Европейский бизнес продолжает взаимодействовать с Россией - Кобяков

Несмотря на позиции политиков, европейские бизнесмены продолжают взаимодействие с российской стороной. Возвращение западного бизнеса в РФ возможно, но сотрудничество должно осуществляться на равных, рассказал Кобяков.

Экономическое сотрудничество с Западом возможно, европейский бизнес, несмотря на политику, продолжает взаимодействие с Россией, поделился советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его мнению, рассматривать возвращение западного бизнеса в страну стоит с точки зрения прагматичного партнерства и передачи нужных стране технологий, однако взаимодействие должно быть на равных.

"Конкуренция нужна. Это делает и страну, и наши компании только сильнее. Лучшие управленческие практики, лучшие технологии - все нужно! А как получить эти технологии? Президент не просто так говорит, что будут другие условия"

– Антон Кобяков

Он пояснил, что сейчас РФ заинтересована в сотрудничестве на другом уровне, и не желает "заниматься отверточной сборкой" чужой продукции, кроме того, имеется альтернатива в виде сотрудничества с восточными партнерами.

Говоря о возможностях работы с компаниями Запада, советник российского лидера назвал возможным создание совместных предприятий (СП) с передачей технологий, концессий.

"Приглашать их специалистов, нужных нам - обязательно. Развивать совместно сложную, капиталоемкую переработку - будем рады! Вместе заниматься фундаментальной и прикладной наукой, в том числе в корпоративном сегменте на равных, т. е. в режиме win-win - всегда готовы. Вот, нехитрые условия и направления. Только прагматичное партнерство"

– Антон Кобяков

По его словам, в настоящее время предприниматели из европейских государств, таких как Италия, Германия, Франция, Великобритания, Голландия, Греция, Испания, Швейцария, взаимодействуют с Россией, невзирая на позиции политических элит, пишет ТАСС.

"Практически бизнесмены из всех страны Европы (продолжают взаимодействие с РФ). Да, они и не скрывают этого. Достаточно проследить последние 4-5 форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке"

– Антон Кобяков

Отметим, что следующий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 1-4 сентября.