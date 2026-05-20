В Кремле заявили о готовности к возвращению западного бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что российская сторона остается открытой к возобновлению деятельности западного бизнеса.
Россия выступает за возвращение западного бизнеса, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Песков подчеркнул, что в настоящее время Москва должна быть открытой для иностранных инвестиций.
"Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций"
– Дмитрий Песков
Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь президента, это необходимо не только России, но и любой другой стране, поскольку создает определенную конкуренцию.
"Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию"
– Дмитрий Песков