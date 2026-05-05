В Кремле анонсировали визит Уиткоффа в Россию

Россия и США согласовывают дату визита представителей Белого дома в Москву, сообщили в Кремле. Поездка состоится в ближайшие недели.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнера в ближайшие недели посетят Москву. Об этом сообщили помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев.

"Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером Джаредом Кушнером приехать в Москву, мы эту тему обсуждали в ходе контактов с ним"

– Юрий Ушаков

При этом он подчеркнул, что дата визита пока не определена.

Помощник российского президента добавил, что Москва и Вашингтон сейчас занимаются согласованием предстоящей поездки представителей Белого дома в Россию.

Напомним, предыдущий визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву состоялся в январе нынешнего года.