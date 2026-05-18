Пекин готов к торжественной встрече Путина

На площади Тяньаньмэнь в Пекине идут последние приготовления к торжественной встрече президента России Владимира Путина: планируется, что сегодня в китайской столице пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Торжественная приветственная церемония совсем скоро состоится перед Домом народных собраний на площади Тяньаньмень, где позже пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, передает РИА Новости.

В церемонии встречи примет участие рота почетного караула, которая уже выстроилась для встречи российского лидера. На площади установлены флаги России и Китая.

После церемонии в Доме народных собраний пройдут переговоры на высшем уровне. Встреча начнется с переговоров тет-а-тет - Путин и Си Цзиньпин обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.

В составе российской делегации с президентом в Пекине первый вице-премьер Денис Мантуров, заместители председателя правительства страны Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса.

По итогам встречи стороны примут совместные документы, к визиту проработано порядка 40 таких договоренностей, главные из которых - заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Путин и Си Цзиньпин подпишут несколько из них.

Позже лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Программа визита не ограничится исключительно официальными мероприятиями – сегодня вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за традиционным чаем, в которой также будут участвовать по четыре члена делегации с каждой стороны.