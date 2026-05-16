Ситуацию вокруг Ормузского пролива обсудили лидер Турции и глава Еврокомиссии

Во вторник, 19 мая, состоялся телефонный разговор президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Стороны поговорили об отношениях Турции с ЕС, а также о региональных и международных событиях.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение режима прекращения огня и установление мира в региональных конфликтах. Он также заявил о необходимости немедленного открытия Ормузского пролива.

Кроме того, Эрдоган отметил, что напряженность в регионе в очередной раз продемонстрировала стратегическую важность отношений между Турцией и ЕС.

В ходе беседы турецкий лидер и председатель ЕК сосредоточились на решении взаимных проблем с целью укрепления экономической интеграции.