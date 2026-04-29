ВМС Израиля начали перехват судов флотилии "Сумуд"

Израильские СМИ пишут о перехвате судов флотилии "Сумуд". По их данным, произошло в сотнях километров от берегов Израиля в международных водах.

Корабли ВМС Израиля приступили к операции по перехвату судов, пытающихся прорвать морскую военно-морскую блокаду сектора Газа в рамках инициативы "Глобальная флотилия Сумуд". Об этом пишут 18 мая израильские СМИ,

По информации портала Ynet, в сотнях километров от берегов Израиля в международных водах Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) начала останавливать "Флотилию "Сумуд", которая несколько дней назад вышла из прибрежного города Мармарис (Турция).

Уточняется, что активисты будут перемещены на специальную "плавучую тюрьму", после чего их доставят в порт Ашдод (Израиль).

Ynet отмечает, незадолго до начала операции МИД Израиля призвал суда изменить курс и вернуться назад.

По словам источника в сфере безопасности, в Израиле готовы ко всем вариантам развития событий, в том числе к возможному сопротивлению аресту и применению оружия.

В израильском внешнеполитическом ведомстве считают, что это провокация, направленная на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания ХАМАС разоружаться.

Напомним, в прошлом месяце военные Израиля уже перехватывали флотилию с пропалестинскими активистами.