Министерская встреча в рамках WUF13 стартовала в Баку

В рамках начала 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) в Баку проходит министерская встреча, сообщают азербайджанские СМИ.
Основной темой встречи стала Новая программа городского развития.
Уточняется, что подобная инициатива ранее не проводилась.
"Встреча, проходящая на промежуточном этапе 20-летнего периода реализации Новой программы городского развития, предоставляет возможность оценить достигнутый прогресс, определить существующие проблемы и сформировать следующий этап ее реализации"
По ходу министерской встречи участники, в рамках основной темы мероприятия "Места проживания для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" обсудят вопрос обеспечения жильем, необходимый для реализации инклюзивности и устойчивости городского развития.