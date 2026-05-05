В Краснодарском крае расширят площади виноградников

Площадь виноградников в Краснодарском крае в 2026 году увеличат почти на 4%, заложив более 1 тыс га. На развитие отрасли в регионе направят более 930 млн рублей.

В 2026 году в Краснодарском крае планируют заложить 1,3 тыс га виноградников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

С начала текущего года хозяйства края уже высадили 480 га новых виноградников. В результате общая площадь виноградников в Краснодарском крае достигла 36 тыс га, что почти на 4% больше показателя прошлого года.

Сейчас на Кубани работают пять питомников, которые ежегодно выращивают до 8,5 млн саженцев винограда. За последние 10 лет объемы производства саженцев винограда в крае выросли в 4,6 раза.

Отрасль получает государственное финансирование. В 2026 году на поддержку виноградарства в регионе направят более 930 млн рублей. В прошлом году благодаря системной помощи в Краснодарском крае собрали рекордный урожай винограда в объеме 309 тыс т, что на 29% превышает результаты 2024 года.

Выращиванием винограда в крае занимаются 340 предприятий и фермерских хозяйств. В 2025 году они обеспечили 34% от всего объема производства винограда в России. При этом в регионе остается еще 70 тыс га пригодных земель, освоение которых позволит к 2035 году увеличить сбор урожая на Кубани до 600 тыс т в год.