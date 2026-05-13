Рубио: США не пойдут на сделку с Ираном из-за экономических проблем

В США госсекретарь Марко Рубио заявил, что экономические издержки вооруженного конфликта с Ираном не вынудят американскую сторону пойти на невыгодное соглашение. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

"Президент ясно дал понять, что если иранцы думают, что они смогут использовать нашу внутриполитическую ситуацию, чтобы заставить его заключить плохую сделку, то этого не произойдет"

- Марко Рубио

Напомним, ранее президент США отмечал, что финансовые трудности граждан не повлияют на его позицию по сделке с Ираном. Дональд Трамп подчеркивал, что американская администрация не намерена идти на уступки из-за внутренних экономических проблем и будет добиваться исключительно выгодных для США условий соглашения.