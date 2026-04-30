"Сабах" стал победителем Кубка Азербайджана по футболу

ФК "Сабах" завоевал Кубок Азербайджана по футболу во второй раз подряд. Две недели назад подопечные Вальдаса Дамбраускаса досрочно оформили чемпионство.

Футбольный клуб "Сабах" обыграл в финале "Зирю" и завоевал Кубок Азербайджана сезона 2025-2026.

Первый мяч в игре забил на 4-й минуте полузащитник "Зири" Эрен Айдын. "Сабах" отыгрался на 70-й минуте благодаря точному удару нападающего Патрика Мбина, а в компенсированное ко второму тайму время полузащитник Джой-Ланс Миккельс отправил второй мяч в сетку ворот "Зири", принеся своей команде трофей.

Таким образом, "Сабах" стал победителем национального кубка второй раз подряд.

Две недели назад подопечные Вальдаса Дамбраускаса впервые в своей истории стали чемпионом Азербайджана по футболу.

