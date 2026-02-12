Куба выживает без горючего

На Острове Свободы полностью закончилось горючее - страна не получала поставок топлива с декабря 2025 года, и сейчас буквально выживает без бензина, дизельного топлива и мазута.

Куба буквально выживает без топлива – в стране практически закончились все его запасы, заявил в эфире телепрограммы Mesa Redonda министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви.

"У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого... Единственное, что у нас есть, - это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет"

- Висенте де ла О Леви

Такая ситуация продолжается с декабря минувшего 2025 года, единственную крупную партию нефти в 100 тыс т страна получила спустя почти четыре месяца от России, что позволило на некоторое время отсрочить волну отключений, но к началу мая закончились и они, подчеркнул министр, передает РИА Новости.

В то же время потребности страны в энергоносителях растут, и они несопоставимы с разовыми поставками: стране для полноценной выработки электроэнергии нужны миллионы тонн нефти, и собственная добыча углеводородов с такими объемами не справляется.

Сейчас кубинские энергетики подают в сеть национальной энергосистемы электричество, произведенное на теплоэлектростанциях, газовых установках и в солнечных парках, но ни о каком резерве речи не идет - любая авария сразу скажется на графиках отключений света, предупредил де ла О Леви.

Крайне сложная ситуация с электроснабжением и по всей стране, и в столице - в Гаване перебои с электроснабжением достигают 20-22 часов в сутки, при этом теплоэлектростанции постоянно ломаются, - посетовал министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия готова отправить на Кубу новую партию своей нефти, несмотря на многочисленные ограничения на пути ее доставки, возможны и другие формы поддержки страны, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин. При этом путь для российских танкеров на Остров Свободы – настоящий квест, поскольку на пути существует множество ограничений: больше других этим обеспокоена Европа, и приходится выбирать оптимальный маршрут через Атлантику, через Ла-Манш или Балтику.