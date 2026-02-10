Ситуация на Кубе и угрозы Вашингтона 2026: чем грозит блокада, как поможет Москва?

Остров с населением около 11 млн человек переживает глубочайший энергетический кризис за всю новейшую историю, который привел к эвакуации иностранных туристов. Расскажем, что сейчас происходит на Кубе, почему Куба осталась без топлива, почему отменяют рейсы на Кубу, что хочет Трамп от Кубы, как Россия поможет Кубе, кто еще может помочь и что ждет Кубу.

Что сейчас происходит на Кубе?

Правительство Мигеля Диас-Канеля, осознавая отсутствие возможности быстрого прорыва блокады, перевело страну в режим "энергетического нормирования". На прошлой неделе вице-премьер Оскар Перес-Олива Фрага обнародовал пакет экстренных мер, направленных на перераспределение остатков топлива в пользу критической инфраструктуры:

Трудовая сфера - введена четырехдневная рабочая неделя для предприятий государственного сектора. Работа с пятницы по воскресенье прекращена повсеместно, за исключением жизнеобеспечивающих служб;

- введена четырехдневная рабочая неделя для предприятий государственного сектора. Работа с пятницы по воскресенье прекращена повсеместно, за исключением жизнеобеспечивающих служб; Туризм - крупные пляжные курорты и отели, наиболее энергозатратные, частично закрыты, ограничена работа объектов общественного питания, не связанных с обслуживанием критической инфраструктуры;

- крупные пляжные курорты и отели, наиболее энергозатратные, частично закрыты, ограничена работа объектов общественного питания, не связанных с обслуживанием критической инфраструктуры; Транспорт - резко сокращено междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение, в Гаване и других городах население фактически лишено возможности заправлять личный автотранспорт;

- резко сокращено междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение, в Гаване и других городах население фактически лишено возможности заправлять личный автотранспорт; Образование - школы и университеты переведены на смешанный или сокращенный режим работы;

- школы и университеты переведены на смешанный или сокращенный режим работы; Энергетика - плановые и аварийные отключения электроэнергии достигают 10-20 часов в сутки. Это критично для работы систем водоснабжения, канализации и хранения продовольствия и медикаментов.

Однако это исключительно тактические меры. Сокращение рабочей недели снижает потребление топлива лишь на несколько процентов, в то время как дефицит поставок составляет десятки тысяч баррелей в сутки. Экономика входит в штопор: сокращение рабочего времени ведет к падению производства, что усугубляет товарный дефицит.

Почему Куба осталась без топлива?

В течение десятилетий Куба существовала в условиях американского эмбарго, однако механизмы выживания были отлажены. "Кровеносной системой" острова оставались поставки нефти из-за рубежа: собственная добыча покрывает лишь треть потребностей (около 40 тыс. баррелей в сутки при необходимых 100 тысяч), при этом значительная часть добываемой нефти является низкокачественной и малопригодна для выработки электроэнергии без специальной переработки.

До января 2026 года дефицит компенсировался импортом. Основными поставщиками выступали Венесуэла (33% импорта) и Мексика (44% импорта). Эта система рухнула в течение первой недели января. 3 января ВС США провели беспрецедентную операцию на территории Венесуэлы, в результате которой президент Николас Мадуро был вывезен из страны. Исполняющей обязанности президента стала Дельси Родригес, а новое руководство Венесуэлы незамедлительно прекратило отгрузки нефти на Кубу.

Одновременно администрация Трампа оказала давление на Мексику. 29 января президент США подписал исполнительный указ, объявляющий Кубу "необычной и чрезвычайной угрозой" национальной безопасности США. Документ вводит механизм автоматического применения дополнительных адвалорных пошлин в размере до 50% на все товары, поставляемые из стран, которые "прямо или косвенно" осуществляют поставки нефти на Кубу.

Несмотря на публичную риторику президента Мексики Клаудии Шейнбаум о "солидарности с Кубой", фактически мексиканские поставки через государственную компанию Pemex, составлявшие около 20 тысяч баррелей в сутки в 2025 году, к началу февраля сократились до 7 тысяч баррелей, а затем были полностью остановлены. В итоге к 9-10 февраля Куба лишилась около 77% своего импортного нефтяного обеспечения.

Почему отменяют рейсы на Кубу?

Отсутствие авиатоплива стало первым видимым маркером катастрофы для внешнего мира. Ранее Куба официально уведомила международных перевозчиков о приостановке заправки воздушных судов сроком на один месяц. Международное авиасообщение с Кубой фактически парализовано. Остров теряет не только туристический поток, но и канал поставок гуманитарных грузов, которые часто ввозились пассажирами (в частности, медикаменты).

Российские авиакомпании "Россия" и Nordwind отменили регулярные рейсы на остров. Выполняются только вывозные рейсы, в основном по направлениям Варадеро-Москва и Гавана-Москва, но рейсы из Ольгина и Кайо-Коко также намечены. На Кубе находится более 4 тысяч российских туристов, их эвакуация продлится до конца февраля. Продажу пакетных туров на Кубу туроператоры приостановили до нормализации ситуации;

Канада - это крупнейший рынок для кубинского туризма в зимний сезон, канадские авиакомпании Air Canada, Air Transat и WestJet полностью приостановили полеты на Кубу и организовали возврат примерно 3 тысяч своих граждан специальными рейсами с дозаправкой в третьих странах на обратном пути;

Правительства Канады, Великобритании, Мексики, Аргентины и Австралии призвали граждан избегать необязательных поездок на Кубу, в России также призвали граждан пока что воздержаться от посещения "острова свободы".

Что хочет Трамп от Кубы?

Заявления Трампа по Кубе довольно противоречивы: от стандартных предложений "заключить сделку" до деклараций о необходимости "сделать Кубу снова свободной".

Тактическая цель (Энергетический диктат)

Подписав указ о пошлинах против третьих стран, Вашингтон решает сиюминутную задачу - гарантированно лишить Кубу топлива. Поскольку сама Куба не имеет танкерного флота и достаточных средств для закупки "дорогой" нефти на спотовом рынке, перекрытие венесуэльского и мексиканского каналов означает неминуемую остановку экономики. Это инструмент принуждения к переговорам на условиях США;

Стратегическая цель ("Венесуэльский сценарий")

В Венесуэле США не стали полностью ликвидировать государственность, но добились смены руководства на более лояльное. США рассматривают возможность найти внутри кубинской элиты, в том числе среди руководства Революционных вооруженных сил, фигуру, готовую к сотрудничеству. РВС контролируют ключевые сектора кубинской экономики (туризм, экспорт услуг, розничная торговля), и на них может быть оказано давление с целью. Однако США могут недооценивать националистический характер кубинской государственности, не склонной к марионеточным сценариям;

Идеологическая цель (Возрождение доктрины Монро)

Второй срок Трампа сопровождается риторикой о восстановлении "превосходства США" в Западном полушарии. Введен термин "доктрина Донро", ставший переосмыслением доктрины Монро 1823 года. Ее суть - это утверждение исключительного права США определять политический ландшафт на Американском континенте. Давление на Кубу - лишь часть глобальной стратегии, включающей также давление на Канаду, Гренландию и государства Европы. Куба в этой парадигме - символ неподчинения, который обязан "вернуться в строй".

Ключевую роль в формировании "кубинского досье" играет госсекретарь Марко Рубио. Как сын кубинских эмигрантов, он последовательно продвигает концепцию "неминуемого краха режима". Его цель - это полная ликвидация посткастровской системы. Именно Рубио является главным бенефициаром кубино-американского электората и двигателем наиболее жесткого курса.

Как Россия поможет Кубе?

Россия приступила к комплексной программе поддержки Кубы, включающую три направления: безвозмездные топливные поставки, эвакуацию граждан и дипломатические усилия:

Энергетическая помощь - посольство РФ в Гаване официально подтвердило подготовку к отправке на Кубу партии сырой нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи "в ближайшем будущем";

- посольство РФ в Гаване официально подтвердило подготовку к отправке на Кубу партии сырой нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи "в ближайшем будущем"; Эвакуация и дипломатия - оперативно организована эвакуация туристов, также был организован рейс для граждан Кубы, желающих вернуться в Варадеро;

- оперативно организована эвакуация туристов, также был организован рейс для граждан Кубы, желающих вернуться в Варадеро; Дипломатия - в Кремле заявили о надежде на "конструктивный диалог" с США по кубинскому вопросу.

Но несмотря на политическую волю, возможности РФ ограничены. Поставки топлива, вероятнее всего, будут носить "спасательный" характер, чтобы не допустить коллапса до начала переговорного процесса.

Кто еще поможет Кубе?

Глава МИД КНР Ван И провел переговоры со специальным посланником Кубы. В Пекине не пообещали массированных танкерных поставок "здесь и сейчас", но было сделано два шага:

Пекин обвинил США в "бесчеловечных действиях, лишающих кубинский народ права на развитие";

Подтверждены планы по наращиванию инвестиций в машиностроение, портовую логистику и сектор возобновляемой энергетики. Китай является ключевым поставщиком солнечных панелей на Кубу. Однако эти меры решают проблему 2026 года лишь отдаленно - доля ВИЭ в энергобалансе Кубы составляет менее 9% при плане 24% к 2030 году.

Куба для Китая - это важный узел в рамках инициативы "Одни пояс - один путь" в Латинской Америке. Ослабление влияния США в регионе и укрепление китайского присутствия всего в 150 км от Флориды - долгосрочная ставка Пекина.

Что ждет Кубу?