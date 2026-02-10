Вестник Кавказа

РФ стремится к взаимоуважительной работе с США – Сергей Лавров

РФ стремится к взаимоуважительной работе с США – Сергей Лавров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва готова к работе с США на основе взаимного уважения. Россия также выступает против идеи глобального доминирования, что продвигает в диалоге двух стран.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров высказался об отношениях России и США. По словам главы дипведомства, Москва стремится к взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном. При этом РФ стремится донести мысль, что удаленные от США регионы не представляют угрозы для безопасности. 

"В наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединенных Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США"

– Сергей Лавров 

Ранее глава российского дипведомства заявил, что Москва не вмешивается в ход переговоров между Ираном и США, но при этом поддерживает справедливый диалог. Также Россия готова содействовать реализации сделки, используя свой опыт в вопросах атома.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
715 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.