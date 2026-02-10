РФ стремится к взаимоуважительной работе с США – Сергей Лавров

Москва готова к работе с США на основе взаимного уважения. Россия также выступает против идеи глобального доминирования, что продвигает в диалоге двух стран.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров высказался об отношениях России и США. По словам главы дипведомства, Москва стремится к взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном. При этом РФ стремится донести мысль, что удаленные от США регионы не представляют угрозы для безопасности.

"В наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединенных Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США"

– Сергей Лавров

Ранее глава российского дипведомства заявил, что Москва не вмешивается в ход переговоров между Ираном и США, но при этом поддерживает справедливый диалог. Также Россия готова содействовать реализации сделки, используя свой опыт в вопросах атома.